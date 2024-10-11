Алаудинов дал прогноз о конце СВО на основе Священного Писания

Глава чеченского спецназа назвал точный срок финала СВО
Фото: www.unsplash.com
Генерал уверен в своем "предсказании"

Руководитель чеченского спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов поделился прогнозом по поводу завершения спецоперации по демилитаризации киевского режима. Генерал-майор назвал точный срок финала СВО.

Военный выразил уверенность в том, что спецоперация на территории этого государства завершится в 2024 году. По его мнению, этому будут способствовать сразу несколько факторов: выборы в США, обострение ситуации на Ближнем Востоке и внутренние проблемы самой Незалежной.

Генерал отметил, что обещания западных лидеров и главы киевского режима о ведении боевых действий "до последнего украинца" уже практически воплотились в реальность.

Текущее состояние Незалежной и ситуация на фронте указывают на то, что страна приближается к пределу своих возможностей. Внешняя поддержка со стороны Запада играет важную роль, но с каждым месяцем количество ресурсов и средств, выделяемых киевскому режиму, сокращается. В это же время внутренние разногласия и экономические трудности лишь усиливают нестабильность внутри государства, что ослабляет его позиции в конфликте.

Алаудинов также упомянул, что в своих прогнозах он часто опирается на изучение Священного Писания и трактовку его текстов. Это позволяет ему анализировать события с иной точки зрения и делать выводы о дальнейшем развитии ситуации. С учетом всего этого, командир "Ахмата" считает, что завершение конфликта в текущем году является наиболее вероятным сценарием.

"Я больше чем уверен, что СВО мы завершим в этом году. Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", – сообщил он.

Тем временем западные и украинские официальные лица продолжают настаивать на необходимости дальнейшей военной помощи и поддержке Киева, заявляя о своем намерении продолжать противостояние.

К слову, ранее украинский комбат честно высказался о ситуации на фронте.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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