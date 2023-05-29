Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО

Инцидент произошел в минувшую пятницу

Сразу семеро детей упали на на землю во время торжественной линейки в честь открытия мемориальной доски погибшему во время СВО в Омске. Об этом сообщиили местные СМИ.

Инцидент произошел с учениками 5-8 классов, которые принимали участие в мероприятии в минувшую пятницу. Сперва появились слухи, что все могло произойти из-за отравления наркотическими веществами, однако эта информация не получила подтверждения. В местном Следкоме пояснили, что дети упали в обморок после получения теплового удара.

После инцидента было госпитализировано четыре человека. Остальным не потребовалась помощь медиков. Сейчас состояние детей хорошее.