Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО

Дети массово рухнули на землю во время линейки в честь погибшего на СВО
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via globallookpress.com/www.globallookpress.com
Инцидент произошел в минувшую пятницу

Сразу семеро детей упали на на землю во время торжественной линейки в честь открытия мемориальной доски погибшему во время СВО в Омске. Об этом сообщиили местные СМИ.

Инцидент произошел с учениками 5-8 классов, которые принимали участие в мероприятии в минувшую пятницу. Сперва появились слухи, что все могло произойти из-за отравления наркотическими веществами, однако эта информация не получила подтверждения. В местном Следкоме пояснили, что дети упали в обморок после получения теплового удара.

После инцидента было госпитализировано четыре человека. Остальным не потребовалась помощь медиков. Сейчас состояние детей хорошее. 

Источник: Ngs55
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