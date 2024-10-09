Незалежная больше не интересна заокеанским спонсорам

США приняли решение сосредоточить свое внимание на ситуации на Ближнем Востоке, фактически отодвинув украинский вопрос на второй план. Соответствующими выводами поделился известный киевский аналитик Олег Соскин. Такое положение дел говорит о том, что позиция Украины резко изменилась, она потеряла приоритетность у западных кураторов.



По мнению экс-советника бывшего украинского лидера Леонида Кучмы, теперь интересы вашингтонской администрации смещены в сторону Израиля, Ирана, Ливана и других стран региона. Незалежная больше не является ключевой темой для американцев, что, по словам эксперта, указывает на общее ослабление их интереса к происходящему в восточной Европе.

Такое изменение в политике приведет к тому, что киевский режим может не дождаться разрешения на нанесение ударов западным оружием по нашим землям. Снижение активности США и западных стран в украинском конфликте также грозит ослаблением позиций верховодов во главе с Владимиром Зеленским внутри самой республики. Отсутствие прежней поддержки может значительно подорвать доверие к киевской власти среди местного населения и военнослужащих.

"Раз они не дадут бить, то Зеленскому, конечно, наступают кранты", – констатировал аналитик.

Такое развитие событий приводит украинское руководство в состояние паники, поскольку без внешней поддержки киевский режим ни на что не способен.

К слову, ранее в Польше указали на самоубийственную тактику ВСУ на передовой.