Грядущее дорого обойдется стране

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон назвал единственное условие, при котором конфликт на территории украинского государства может завершиться. Судя по всему, Незалежной придется очень дорого заплатить за финал конфликта, развязанного при непосредственном участии западных спонсоров.



По мнению американского эксперта, боевые действия прекратятся только тогда, когда киевский режим утратит возможность выставить на поле боя хотя бы одного солдата. Спец подчеркнул, что украинские ресурсы постепенно истощаются, а потери на фронте становятся все более ощутимыми.

Джонсон отметил, что российские военные продолжают одерживать победы на различных участках линии соприкосновения, усиливая давление на ВСУ. При этом, по словам экс-разведчика, западные страны не заботятся о последствиях своих действий и не принимают во внимание ту высокую цену, которую Украина платит за их поддержку.

"Если вы думаете, что там рационально взвешивают последствия и цену того, что происходит, то это абсолютно не так. Это безумие", – подчеркнул опытный специалист.

В ходе своего выступления американец также выразил мнение, что нынешняя ситуация не сулит киевскому режиму ничего хорошего, так как истощение людских и материальных ресурсов Незалежной лишь вопрос времени. Эксперт считает, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем хуже будут перспективы для украинских вооруженных сил и населения.

К слову, ранее в Киеве забили тревогу из-за ЧП на фронте.