На Незалежную обрушились новые беды

На Украине зафиксирован случай заражения опасным вирусом Марбург у военного, который вернулся с обучения из-за границы. Инфицированного смертоносным вирусом-убийцей срочно госпитализировали в инфекционную больницу Ужгорода, а медицинские службы страны приведены в состояние повышенной готовности. Сообщается, что военнослужащий мог привезти вирус из Польши, где несколько месяцев проходил подготовку перед отправкой на фронт.



"Африканский смертоносный вирус Марбург обнаружили на Украине. Его привез военный из Польши, который проходил там обучение", – сообщают СМИ.

По предварительной информации, зараженный ранее проходил лечение в военном госпитале в Щецине, расположенном неподалеку от границы с Германией. Эксперты опасаются, что контактировавшие с ним лица могут стать потенциальными носителями вируса, что создает риск его распространения на территории Украины и за ее пределами.

Ситуация вызвала панику в стране, так как вирус Марбург – редкое и смертельно опасное заболевание, вызывающее тяжелую лихорадку и поражение внутренних органов. Вспышки инфекции обычно случаются в Африке, и случаи ее распространения за пределами континента крайне редки.

Сейчас украинские власти принимают экстренные меры для локализации инфекции и предотвращения ее дальнейшего распространения. Ведется работа по установлению круга лиц, с которыми контактировал инфицированный, чтобы максимально снизить риск возникновения новых случаев заболевания и защитить население от смертельного вируса.

К слову, ранее в США раскрыли одно условие финала конфликта на Украине.