Российские военные продолжают зачищать местность от противника

Бойцы группы "Север" освободили деревни Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Операция прошла успешно, и наши военные полностью восстановили контроль над этими русскими землями. Одновременно были нанесены удары по формированиям незалежных вояк в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.



На данный момент продолжаются боевые действия по разгрому группировок противника, которые ранее проникли на территорию под Курском. Российские войска ведут активные наступательные операции, направленные на вытеснение противника и стабилизацию обстановки в регионе.

Армия использует все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности мирного населения и предотвращения новых попыток проникновения со стороны Незалежной. Войска также ведут разведку для выявления потенциальных угроз и подготовки новых операций.

Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, однако российские подразделения контролируют ключевые позиции и продолжают наступательные действия с целью полного очищения региона от украинского противника.

Напомним, ранее в США раскрыли одно условие финала конфликта на Украине.