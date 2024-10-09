Армия России освободила Новую Сорочину и Покровский под Курском

Армия России вышвырнула ВСУ из деревень в Курской области
Фото: www.unsplash.com
Российские военные продолжают зачищать местность от противника

Бойцы группы "Север" освободили деревни Новая Сорочина и Покровский в Курской области. Операция прошла успешно, и наши военные полностью восстановили контроль над этими русскими землями. Одновременно были нанесены удары по формированиям незалежных вояк в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь и Плехово.

На данный момент продолжаются боевые действия по разгрому группировок противника, которые ранее проникли на территорию под Курском. Российские войска ведут активные наступательные операции, направленные на вытеснение противника и стабилизацию обстановки в регионе.

Армия использует все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности мирного населения и предотвращения новых попыток проникновения со стороны Незалежной. Войска также ведут разведку для выявления потенциальных угроз и подготовки новых операций.

Ситуация на линии соприкосновения остается напряженной, однако российские подразделения контролируют ключевые позиции и продолжают наступательные действия с целью полного очищения региона от украинского противника.

Напомним, ранее в США раскрыли одно условие финала конфликта на Украине.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник
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