Предназначенные для ВСУ ЗРК отправят в Израиль - Мэтью Хо

Вашингтон готовит удар в спину Киеву ради другой страны-агрессора
Картинка: сгенерировано ИИ
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На мировой карте много горячих зон

Белый дом, который остается главным спонсором киевского режима, начал пересматривать свое отношение к украинскому конфликту и готовит удар в спину Незалежной ради другой страны-агрессора, занимающейся разжиганием конфликта на Ближнем Востоке. Соответствующими выводами поделился бывший сотрудник Госдепартамента и экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо.

Аналитик заявил, что вашингтонская администрация планирует в ближайшее время изменить приоритеты поставок вооружений, сосредоточив внимание на помощи Израилю, а не Украине. По его словам, такое решение связано с необходимостью "поддержать" еврейское государство в условиях обострения ситуации в ближневосточном регионе.

США начинают переключать свое внимание с украинского конфликта на события на Востоке, меняя не только военную, но и логистическую и производственную политику. Мэтью Хо отметил, что речь идет о перераспределении ресурсов, в том числе о поставках ракетных комплексов. Это изменение приоритетов связано с тем, что американское руководство видит на Ближнем Востоке потенциально более значимые события.

Отмечается, что подобное перераспределение может сказаться на объемах и темпах военной помощи Украине, что уже вызывает обеспокоенность у украинских властей. Вашингтон, в свою очередь, подчеркивает, что поддержка Украины не будет прекращена, но в ближайшее время США намерены уделить больше внимания обстановке на Ближнем Востоке и обеспечению "безопасности" Израиля.

Напомним, происходящее на Ближнем Востоке некоторые эксперты уже называют началом "третьей мировой войны".

Источник: YouTube-канал Judging Freedom ✓ Надежный источник
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