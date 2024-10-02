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Минувшим вечером иранская армия нанесла массированный ракетный удар по израильским землям, одной из целей которого, по заявлению руководителя Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, была штаб-квартира израильских разведчиков "Моссад". По данным канала CNN, снаряд взорвался примерно в километре от здания, что указывает на высокую степень приближения к предполагаемой цели.
Эксперты давно предупреждают, что развивающиеся на Ближнем Востоке события могут привести к началу полномасштабного вооруженного конфликта, потенциально затрагивающего интересы многих стран региона. Некоторые аналитики даже заговорили о вероятности "третьей мировой войны", учитывая, что в конфликт могут быть втянуты и другие государства, такие как США, Россия и Турция, которые имеют свои интересы в ближневосточном регионе. Обострение ситуации ставит под угрозу не только региональную стабильность, но и безопасность всего мира.
Иранский "удар возмездия" не зря ставил одной из своих целей израильское разведуправление – оно всегда играло ключевую роль в проведении различных операций еврейского государства. По имеющимся данным, именно разведчики вели и ведут активную работу против палестинского движений ХАМАС и шиитов из "Хезболлы" в Ливане. Они играли важную роль в организации операций по убийству лидеров этих группировок. На разведку также возлагают ответственность за скандальное минирование пейджеров и других гаджетов "Хезболлы", тогда в Ливане пострадали несколько тысяч человек.
Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.
Но только на своих условиях