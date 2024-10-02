Ситуация на международной арене раскалилась до предела

Минувшим вечером иранская армия нанесла массированный ракетный удар по израильским землям, одной из целей которого, по заявлению руководителя Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, была штаб-квартира израильских разведчиков "Моссад". По данным канала CNN, снаряд взорвался примерно в километре от здания, что указывает на высокую степень приближения к предполагаемой цели.

Эксперты давно предупреждают, что развивающиеся на Ближнем Востоке события могут привести к началу полномасштабного вооруженного конфликта, потенциально затрагивающего интересы многих стран региона. Некоторые аналитики даже заговорили о вероятности "третьей мировой войны", учитывая, что в конфликт могут быть втянуты и другие государства, такие как США, Россия и Турция, которые имеют свои интересы в ближневосточном регионе. Обострение ситуации ставит под угрозу не только региональную стабильность, но и безопасность всего мира.

Иранский "удар возмездия" не зря ставил одной из своих целей израильское разведуправление – оно всегда играло ключевую роль в проведении различных операций еврейского государства. По имеющимся данным, именно разведчики вели и ведут активную работу против палестинского движений ХАМАС и шиитов из "Хезболлы" в Ливане. Они играли важную роль в организации операций по убийству лидеров этих группировок. На разведку также возлагают ответственность за скандальное минирование пейджеров и других гаджетов "Хезболлы", тогда в Ливане пострадали несколько тысяч человек.

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает накаляться, и мировое сообщество призывает стороны к сдержанности.