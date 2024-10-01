СМИ: Иран выпустил по Израилю более 500 ракет

"Железный купол" дал сбой: по Израилю ударили сотнями ракет
Кадр видео из соцсетей
Это первый подобный обстрел со стороны Тегерана

Иран устроил массированную атаку на Израиль. В частности главной целью стала столица страны – Тель-Авив. По данным СМИ, количество выпущенных ракет превысило 500 штук. Система израильской ПВО с таким напором не справилась, поэтому многие снаряды достигли своей цели.

Пока количество пострадавших или погибших неизвестно. Сообщается, что после сбоя "Железного купола" ракеты повредили несколько жилых домов. Летевшие в Тель-Авив самолеты на фоне обстрела резко поменяли свой маршрут. 

Израиль, в свою очередь, уже пообещал дать "очень жесткий ответ" на ракетный обстрел со стороны Ирана. Журналисты полагают, что целями ЦАХАЛ могут стать иранские ядерные объекты. 

Иранские СМИ утверждают, что причиной атаки стала смерть глав политбюро ХАМАС. Власти Ирана считают, что их действия законны, поскольку был нарушен суверенитет страны. Если Израиль отреагирует на обстрел, то последствия будут разрушительными, указали иранцы.

Из-ра ракетного обстрела Израиля американский президент Джо Байден собрал экстренное совещание в Белом доме, в ходе которого приказал американским военным оказывать поддержку ЦАХАЛ. Также он поручил сбивать иранские ракеты в израильском небе.

Бывший глава США Дональд Трамп, в свою очередь, указал, что атака Ирана на Израиль является началом войны, которую можно было предотвратить.

Источник: Telegram

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