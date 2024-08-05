Эксперт оценил вероятность ликвидации премьера Израиля Нетаньяху

Объявлено о ликвидации премьера Израиля Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху. Фото: U.S. Embassy Jerusalem / wikimedia.org
Это назвали ответом за смерть Хании

Член иранского парламента Мохаммад Касим Османи заявил, что по справедливости необходимо ликвидировать израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в ответ на убийство Хании. Несколько дней назад высокопоставленный представитель ХАМАС погиб от удара ракеты ЦАХАЛ по особняку, в котором он находился во время поездки в Иран.

Османи утверждает, что Тегеран готовится нанести массированный ракетный удар по Израилю в качестве кровной мести. Там рассчитывают на смерть Нетаньяху – на меньшее иранцы не согласны. Сейчас, по его словам, они выбирают подходящий момент.

Военный обозреватель Виктор Литовкин полагает, что подобные заявления – не просто угрозы со стороны Ирана, а реальное предупреждение. 

"Опасаться Нетаньяху стоит. Он и опасается", – указал эксперт.

При этом Литовкин отмечает, что иранцы являются не единственными врагами израильского премьера. До конца сложно предугадать, получится ли у Ирана добраться до Нетаньяху и ликвидировать, однако шанс такой все же есть, подытожил обозреватель.

На данный момент армия Израиля готовится к атаке с иранской стороны и прорабатывает тактику нанесения превентивного удара. Ради этого Тель-Авив задействует разведку, чтобы раскрыть дальнейшие действия Ирана и воспрепятствовать им.

Источник: Абзац
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