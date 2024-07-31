Косачев: Ближний Восток вступает в самые трудные времена противостояния

Подробности удара Израиля по Ирану – в материале "Утро.ру"

В результате израильского удара по Тегерану погиб глава политбюро палестинской ХАМАС Исмаил Хания. До этого он приехал в Иран, чтобы принять участие в инаугурации нового президента Масуда Пезешкиана.

СМИ утверждают, что ракета попала по резиденции, в которой в этот момент спал Хания. Вместе с ним погиб и охранник.

В Иране смерть главы политбюро ХАМАС назвали "мученической", а само нападение – "вероломным". Израильский министр по делам Иерусалима и наследию Израиля Амихай Элияху, в свою очередь, указал, что после этого "мир стал немного лучше", поскольку "очистился от грязи". При этом в ЦАХАЛ отказались официально комментировать произошедшее.

На смерть Хании уже отреагировали в Москве. В российском МИД указали, что это является "абсолютно неприемлемым политическим убийством", которое приведет к обострению конфликта. Сенатор Константин Косачев полагает, что после случившегося во всем мире произойдет "неизбежная консолидация антиизраильского сопротивления"

"Ближний Восток ждет резкая эскалация взаимной ненависти. Регион вступает в самые трудные времена противостояния. Ответственность ляжет на Израиль", – написал он в соцсетях.

Три месяца назад Хания сообщал, что в результате израильских атак погибли трое его сыновей и несколько внуков. Всего на фоне обострившегося конфликта он потерял не менее 60 родственников.

После убийства Хании в Иране собрали экстренное заседание Верховного совета, пообещав ответить Израилю на случившееся. Утверждается, что меры будут исключительно военными.