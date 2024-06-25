ХАМАС потребовал у России стать гарантом прекращения огня

ХАМАС обратился с официальным требованием к России
Фото: www.unsplash.com
Кровавый конфликт продолжается

Палестино-израильское противостояние остается одной из самых горячих и тревожных тем. Многие ждут, когда же наконец-то прекратится огонь и удастся перейти к мирному урегулированию конфликта. На этом фоне палестинское движение ХАМАС обратилось с официальным требованием к России.

Именно нашу страну палестинская сторона хочет видеть в качестве гаранта завершения боевых действий. С таким официальным заявлением выступил заместитель руководителя политбюро этой организации Муса Абу Марзук. Палестина требует прекратить огонь в секторе Газа и хочет, чтобы за это поручилась Россия.

Стороны конфликтов часто призывают в качестве гаранта выполнения договоренностей ведущих игроков международной арены. Как подчеркнул Абу Марзук, очевидно, что Соединенные Штаты Америки в этом плане не вызывают доверие, так как явно выступают на стороне Израиля и не могут справедливо судить о ситуации.

"Их позиция не чиста. Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон", – подчеркнул представитель палестинского движения.

Он добавил, что вашингтонская администрация однобоко влияет на конфликтную ситуацию, цель ХАМАС прекратить гегемонию США и добиться справедливого решения конфликта.

К слову, ранее один ход российского лидера Владимира Путина раскрыл позорный провал США.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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