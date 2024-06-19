Лондон назвал визит Путина в КНДР предупреждением Западу

В Британии дерзко прокомментировали нашумевший визит

Российский лидер Владимир Путин лично отправился в Северную Корею, чтобы пообщаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и укрепить связи между двумя государствами. Разумеется, эта поездка получила широкий резонанс. В Великобритании заявили, что заметили в ней явный сигнал западным странам.



С заявлением по этому поводу выступил руководитель главного оборонного ведомства Британии Грант Шаппс. Министр подчеркнул, что политикам в США и Евросоюзе стоит со всей серьезностью подойти к данному мероприятию. По мнению Шаппса, российский лидер вместе с северокорейским коллегой своей встречей сделали предупреждение коллективному Западу.

Надо полагать, британца весьма впечатлил размах, с которым Владимира Путина встречали в Северной Корее. Как известно, западные страны с особой неприязнью относятся к КНДР и любят запускать в информационное пространство жуткие байки об этом государстве.

"Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод", – пафосно объявил британский министр в социальных сетях.

Тем временем, Москва и Пхеньян четко обозначили курс на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами. Северокорейский лидер даже нашел оригинальный способ порадовать нашего президента.