Лондон назвал визит Путина в КНДР предупреждением Западу

Лондон заметил сигнал в поездке Путина в Северную Корею
Фото: www.unsplash.com
В Британии дерзко прокомментировали нашумевший визит

Российский лидер Владимир Путин лично отправился в Северную Корею, чтобы пообщаться с лидером КНДР Ким Чен Ыном и укрепить связи между двумя государствами. Разумеется, эта поездка получила широкий резонанс. В Великобритании заявили, что заметили в ней явный сигнал западным странам.

С заявлением по этому поводу выступил руководитель главного оборонного ведомства Британии Грант Шаппс. Министр подчеркнул, что политикам в США и Евросоюзе стоит со всей серьезностью подойти к данному мероприятию. По мнению Шаппса, российский лидер вместе с северокорейским коллегой своей встречей сделали предупреждение коллективному Западу.

Надо полагать, британца весьма впечатлил размах, с которым Владимира Путина встречали в Северной Корее. Как известно, западные страны с особой неприязнью относятся к КНДР и любят запускать в информационное пространство жуткие байки об этом государстве.

"Причудливые сцены визита Путина в Северную Корею следует принимать в качестве предупреждения. Новая ось тирании работает для подрыва наших свобод", – пафосно объявил британский министр в социальных сетях.

Тем временем, Москва и Пхеньян четко обозначили курс на дальнейшее укрепление отношений между двумя странами. Северокорейский лидер даже нашел оригинальный способ порадовать нашего президента.

Источник: Соцсеть Х ✓ Надежный источник
По теме

"За шесть недель": раскрыта жуткая правда о новых солдатах ВСУ

Украинцы столкнулись с тяжелым испытанием

Американцы в ярости: Белый дом отменил встречу с делегацией Израиля

Отношения между странами в последнее время очень напряженные

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей