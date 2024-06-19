Конфликту предсказали завершение при одном условии

Британский политик Найджел Фарадж утверждает, что рано или поздно Киеву придется искать способ заключить мир с Москвой. Запад может и дальше присылать деньги на боевые нужды, но тогда все будет продолжаться долгие годы и сопровождаться большим количеством жертв.

Фарадж не думает, что переговорный процесс между сторонами произойдет быстро. Обсуждение наверняка будет тяжелым, особенно учитывая крымский вопрос. Но в один момент потребуется осознать, что либо это следует завершить миром, либо все закончится настоящей катастрофой.

"Альтернатива переговорам заключается в том, что конфлиткт продлится еще пять лет", – заявил он.

Политик говорит, что Лондон может и дальше посылать деньги Украине, но сможет ли армия страны справиться с количеством потерь – вопрос открытый. Особенно это тяжело, учитывая, что Россия может продолжать конфронтацию вечно. Санкции не помешали российским военным мощностям и только приблизили Москву к Пекину, что создает довольно тревожную ситуацию для стран Запада.

Если на пост президента в США снова взойдет Дональд Трамп, то вскоре Владимир Зеленский может оказаться за одним столом переговоров с Владимиром Путиным, считает он.

Ранее в Киеве заявили, что следующий мирный саммит пройдет с участием Москвы. Мероприятие, по словам Кулебы, приведет к завершению противостояния между сторонами.