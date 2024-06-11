Риттер: саммит по Украине в Швейцарии провалился, даже не начавшись

В США объявили Киеву плохие новости: "Даже не начавшись"
Фото: www.unsplash.com
Надежды украинских властей рухнули

Представители киевского режима и особенно украинский лидер Владимир Зеленский рассчитывали получить серьезную выгоду от проведения так называемого "мирного саммита" по украинскому конфликту в Швейцарии. Киев сделал большую ставку на это мероприятие. Однако в США озвучили властям Незалежной плохие новости.

С заявлением выступил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Опытный американский эксперт подчеркнул, что конференция уже провалилась, хотя до ее начала еще несколько дней. Однако большинству здравомыслящих представителей экспертного сообщества уже понятно, что из этой затеи ничего не выйдет.

"Швейцарский саммит по Украине терпит крах, даже не начавшись", – подчеркнул военные аналитик из Соединенных Штатов Америки.

Американский эксперт убежден, что планы киевского режима объединить вокруг своей позиции лидеров крупнейших стран провалились. Уже очевидно, что никакого консолидированного решения по украинскому конфликту во время саммита достичь не удастся. Кроме того, участники конференции не смогут договориться об оказании совместного давления на Российскую Федерацию.

К слову, ранее в Японии выступили с громким заявлением по поводу ракетных ударов по российской территории.

Источник: Телеканал RT ✓ Надежный источник
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