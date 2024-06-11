Ситуация грозит полностью выйти из-под контроля

Положение дел на международной арене давно оставляет желать лучшего. Многие страны раздирают затяжные конфликты, при этом перспективы дальнейшего развития событий выглядят мрачно. Особое опасение у здравомыслящих политиков вызывает готовность вашингтонской администрации разрешить украинской армии бить по территории нашей страны западным оружием. С громким заявлением о ракетных ударах по России выступили в Японии.



Как подчеркнул видный политик Страны восходящего солнца, депутат парламента Мунэо Судзуки, такой шаг со стороны властей Соединенных Штатов Америки ошибочен и может закончиться крайне плачевно для всего человечества. Судзуки уверен, что подобные действия западных стран способны разжечь третью мировую войну.

"Я считаю это решение США ошибкой. Это только продлит войну, оно содержит в себе опасность привести к третьей мировой войне", – подчеркнул эксперт.

Японский политик добавил, что во многом именно вашингтонская администрация виновата в том, что России пришлось дать старт спецоперации по демилитаризации киевского режима. Государственный деятель резко осудил такую "англосаксонскую внешнюю политику подталкивания к конфликтам".

К слову, ранее Соединенные Штаты сильно задели Японию, пытаясь в очередной раз создать образ "империи зла" вокруг Российской Федерации.