Глава Минобороны Польши призвал быть готовыми к войне с Россией

Глава Минобороны Польши призвал быть готовыми к войне с Россией
Фото: unsplash.com
Он допустил, что отношения между странами могут обостриться до опасной степени

Министр польской национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш не исключил, что в будущем есть вероятность прямого военного конфликта с Россией. Такое заявление он сделал по итогам заседания Совета министров.

По его словам, после того, как на европейском континенте началось полномасштабное военное противостояние, нельзя отрицать, что все может разрастись дальше.

"Мы должны быть готовы к каждому сценарию", – подчеркнул он.

Косиняк-Камыш отметил, что в последнее время Польша занимается усилением своего военного потенциала. Он отметил, что предыдущее правительство уделяло этому значительное внимание, и действующее намерено пойти тем же путем.

Ранее российский глава СВР Сергей Нарышкин, комментируя заявления на Западе о риске прямого столкновения России с НАТО, отмечал, что это является частью информационной войны. 

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что у Москвы нет "ни желания, ни необходимости" нападать на кого-либо.

Как сообщало "Утро.ру", в Евросоюзе обеспокоены реакцией России на конфискацию замороженных активов. Представители ЕС не исключают, что могут столкнуться с жесткой реакцией Москвы.

Источник: РИА "Новости"

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