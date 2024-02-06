Евросоюз обеспокоен реакцией России на конфискацию активов – Politico

Страны опасаются ответного удара

Европейские чиновники продолжают обсуждать вероятность передачи замороженных российских 200 млрд евро Украине. Один из вариантов – использовать их в качестве залога для банковских кредитов, которые будут выдаваться для восстановления страны. Однако на фоне появления новых инициатив Евросоюз обеспокоен возможной реакцией России на конфискацию активов. Об этом сообщает Politico.

По словам представителей ЕС, средства намерены забрать в случае, если Москва откажется выплачивать Киеву репарации. Депутаты полагают, что такой вариант развития событий окажет давление на российского президента и может побудить его сесть за стол переговоров.

В случае, если решение о передаче активов РФ будет принято ранее, это может привести к резкой реакции с российской стороны. В ЕС обеспокоены, что помимо ответных мер в отношении европейских средств в банках РФ, Москва может прибегнуть к кибератакам. Дополнительно пострадает репутация еврозоны как надежного инвестора.

"Любой будет обеспокоен потенциальными последствиями конфискации активов", – отметил один анонимный дипломат ЕС.

Европейская комиссия отказывается обсуждать вопрос конфискации российских 200 млрд рублей, опасаясь, что это может подорвать репутацию евро. Сейчас основные усилия европейцев сосредоточены на том, чтобы правомерно перевести доходы от активов РФ в собственный бюджет.