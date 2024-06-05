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Немецкому государству следует обратить особое внимание на подготовку к полномасштабной войне с Российской Федерацией. С таким громким заявлением выступил руководитель главного оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус. Глава немецкого министерства обороны подчеркнул, что за ближайшие годы страна должна пройти все этапы подготовки к крупному конфликту с Российской Федерацией.
Более того, немецкий министр даже четко обозначил сроки подготовки к военным действиям с нашей страной. По его словам, Германия должна быть в полной боевой готовности по истечении пяти лет.
"Германии необходимо до 2029 года подготовиться к войне", – объявил представитель берлинских властей.
По словам немецкого министра, в первую очередь, Германии следует обратить внимание на обучение персонала, необходимого для ведения боевых действий, а также материальную и финансовую стороны подготовки к крупному конфликту.
Также Борис Писториус подчеркнул, что победа Российской Федерации в конфликте, который продолжается на территории украинского государства, обойдется Германии намного дороже, чем оказание дополнительной финансовой помощи Вооруженным силам Незалежной.
К слову, ранее стало известно, что армия Российской Федерации разгромила логово "Иностранного легиона" на Украине.
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