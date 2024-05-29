Ситуация может резко ухудшиться

Киевский режим продолжает активные боевые действия против нашей страны, а также терроризирует мирные российские города бесконечными обстрелами. В западных странах все чаще звучат голоса, которые предупреждают о возможном переходе украино-российского конфликта в прямое противостояние коллективного Запада с Москвой.



Своим мнением по поводу сложившейся ситуации поделился отставной немецкий полковник Ральф Тиле. Опытный военный описал сценарий, по которому может начаться полномасштабная война между западными государствами и Российской Федерацией. Полковник в отставке подчеркнул, что любой вариант вовлечения вооруженных сил Запада в украинских конфликт сделает так, что он станет стороной противостояния.

"Это стало бы началом прямого участия Запада в конфликте – участия, которого не хочет большинство граждан Германии", – предупредил обеспокоенный немецкий вояка.

Тиле обратил особое внимание на то, что простые жители европейских стран абсолютно не заинтересованы в том, чтобы началась полномасштабная война. Полковник с тревогой отметил, что сейчас всерьез рассматривается возможность обучения украинских военных западными инструкторами прямо на Украине – это может сильно усугубить ситуацию и грозит мировой войной.

К слову, ранее было объявлено о фиаско украинского лидера Владимира Зеленского.