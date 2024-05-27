Премьер Италии потребовал отставки главы НАТО из-за слов об ударах по России

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Вице-премьер Италии Маттео Сальвини утверждает, что Йенс Столтенберг должен публично извиниться перед членами альянса и подать заявление об отставке по собственному желанию. Это произошло после того, как глава НАТО сделал заявление об возможном разрешении использовать западное оружие для ударов по России.
Ранее Столтенберг в интервью предложил союзникам снова рассмотреть вопрос о применении ракет НАТО для атак по военным объектам на российской территории, признанной на международном уровне. В противном случае, отметил он, украинская армия не сможет себя защитить достаточно эффективно.
Сальвини в ответ заявил, что считает Столтенберга опасным человеком, которого нужно остановить до того, как ситуация выйдет из-под контроля. Разговоры о том, что оружие НАТО должно убивать внутри России, способны привести к третьей мировой войне, и в этом свете глава альянса ведет себя безрассудно.
"Столтенберг либо пусть поправится, либо извиняется, либо уходит в отставку", – сказал итальянский политик.
Премьер напомнил, что Италия направляла оружие для обороны, но в случае полученного разрешения со стороны НАТО оно будет использоваться для убийства за пределами Украины.
Ранее Столтенберг подтверждал, что удары по Черноморскому флоту наносились ракетами Североатлантического альянса.
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