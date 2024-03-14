Столтенберг подвердил удары по Черноморскому флоту ракетами НАТО

Столтенберг подвердил удары по Черноморскому флоту ракетами НАТО
Йенс Столтенберг. Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Он не стал уточнять, откуда при этом украинцы получали разведданные

Генеральный секретарь НАТО Йенс Солтенберг во время пресс-конференции высказался о действиях украинской армии в районе Черного моря. Он отметил, что ВСУ смогли открыть коридор в акватории благодаря ударам по Черноморскому флоту России. Это представитель альянса назвал одной из главных побед украинцев за последние два года, поскольку, по его словам, было уничтожено много российских боевых кораблей.

Столтенберг отметил, что это стало возможно не только благодаря умениям и компетенциям ВСУ, но также и из-за поставки вооружения от союзников.

"Эти ракеты, эти системы, которые имели критическое значение в открытии черноморского коридора, были предоставлены членами НАТО", – заявил глава альянса. 

По его словам, подобные поставки очень важны для Украины, ее результатов при отбрасывании российских войск в Черном море, но также и для всего мира, поскольку позволяют расширить возможности экспорта украинского зерна.

При этом Столтенберг не стал уточнять, благодаря чьим разведданым были осуществлены атаки на Черноморский флот РФ.

Ранее во Франции заявили, что Россия представляет собой угрозу для всего НАТО. По словам главы французского Минобороны, Москва может устроить серию кибератак на важные социальные ведомства западных стран и парализовать их работу.

Источник: ТАСС
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