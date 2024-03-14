Воинственные планы Парижа могут привести к катастрофе

Недавние слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что страна всерьез готова ввести войска на территорию украинского государства с тем, чтобы поддержать киевский режим, произвели эффект разорвавшейся бомбы. При этом в самой Франции с ужасом следят за воинствующим президентом. Так, возможное развитие ситуации всерьез напугало экс-премьер Франции Доминика де Вильпена.



Опытный французский политик напомнил, что эскалация ситуации со стороны Североатлантического альянса может выйти боком западным странам. Очевидно, что Россия не будет сидеть сложа руки. При этом россказни об изоляции и "одиночестве" нашей страны на международной арене не выдерживают критики.



Французский политик напомнил, что у России есть много союзников – большое количество государств выступают против гегемонии Запада. Так что в случае проявления прямой агрессии со стороны НАТО на украинской территории в конфликт также могут вступить новые союзники Российской Федерации. В первую очередь, по мнению француза, речь идет о странах Африки, Азии, а также Востока.

"Не будут ли нам противостоять африканские, азиатские и ближневосточные истребители?" – задается резонным вопросом французский политик.

К слову, ранее стало известно об очередной агрессии украинских диверсантов на российской границе.

