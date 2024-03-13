Польша уже никогда не уйдет из Украины в случае отправки своих войск - Путин

Путин рассказал, что будет после введения польских войск на Украину
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Глава РФ напомнил об одержимости Варшавой исторического реваншизма

Введение польского военного контингента на Украину будет означать постоянное присутствие Варшавы в регионе. В таком случае, считает президент России Владимир Путин, можно расценивать поступок Польши как попытку "возвращения" земель, считаемых последней своей исконной собственностью. 

Как полагает Путин, Польша может ввести войска под предлогом защиты государственных границ – чтобы в итоге освободить занятые у рубежей Украины части ВСУ. Последние бы отправились в зону боевых действий, чтобы выступить против российской армии.

Политические элиты Польши, уверен президент России, "спят и видят" возвращение территорий, когда входивших в состав Речи Посполитой. Поэтому наивно ожидать ухода польских военных формирований с Украине в случае их появления.

Напомним, до этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск на Украину. Высказывание Макроны было с негативом воспринято на Западе, хотя позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подобные перспективы вполне реальны.

"Утро" ранее писало о поставках военной помощи ВСУ, которые в настоящее время обсуждаются Польшей и Соединенными Штатами.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
По теме

Клинтон выступила с дерзким заявлением о Владимире Путине

Политик решила говорить прямо все, что думает

Маск одним словом отреагировал на заявление Путина о ядерной атаке

Глава космической компании намекнул, что он понимает логику главы России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей