Глава РФ напомнил об одержимости Варшавой исторического реваншизма

Введение польского военного контингента на Украину будет означать постоянное присутствие Варшавы в регионе. В таком случае, считает президент России Владимир Путин, можно расценивать поступок Польши как попытку "возвращения" земель, считаемых последней своей исконной собственностью.

Как полагает Путин, Польша может ввести войска под предлогом защиты государственных границ – чтобы в итоге освободить занятые у рубежей Украины части ВСУ. Последние бы отправились в зону боевых действий, чтобы выступить против российской армии.

Политические элиты Польши, уверен президент России, "спят и видят" возвращение территорий, когда входивших в состав Речи Посполитой. Поэтому наивно ожидать ухода польских военных формирований с Украине в случае их появления.

Напомним, до этого французский лидер Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск на Украину. Высказывание Макроны было с негативом воспринято на Западе, хотя позднее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что подобные перспективы вполне реальны.

"Утро" ранее писало о поставках военной помощи ВСУ, которые в настоящее время обсуждаются Польшей и Соединенными Штатами.