В Польше пригрозили России дальнобойными ракетами от США

Генерал заявил, что такие "подарки" дотянутся до Калининградской области

Вашингтон намерен поставить Польше высокоточные ракеты класса "воздух-поверхность" JASSM дальностью полета до 370 километров, сообщил экс-командующий Вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский.

Генерал уточнил, что власти закупят у американских партнеров пакет указанного вооружения. Носителями тактического оружия станут многофункциональные истребители четвертого поколения F-16 (в перспективе их должны заменить современные малозаметные F-35).

Ружаньский уверяет, что польская авиация, дислоцированная в Ласке в центре страны, сможет теперь дотянуться до Калининградской области, а также до белорусских соседей. Экс-командующий ВС Польши пояснил, что армия обязана обнаруживать и проводить нейтрализацию угрозы еще до того, как она окажется в пределах страны. Поэтому дополнительная военная помощь от Соединенных Штатов пойдет стране не повредит.

"Однако нам уже нужна ПВО, потому что в последнее время были ситуации, когда ракеты попадали на территорию нашей страны", – высказался Ружаньский.



При этом официальная Варшава заверила Запад, что исключит отправку польских войск на территорию Украины.