Президент Польши выступил с важным заявлением по Украине

Лидер обратился к США с просьбой

Польский президент Анджей Дуда приехал в Вашингтон и дал интервью американскому изданию Bloomberg. Лидер заявил, что прибыл в США, чтобы поговорить о поставках помощи Украине в конфликте с Россией.

Дуда заявил, что Варшава как ближайший сосед Киева хочет высказать свое видение того, как в текущей ситуации нужно помочь украинцам, чтобы не допустить победы российских войск.

"Единственное, что мы можем сделать, чтобы не допустить нашего прямого вовлечения в конфликт и отправки наших солдат в зону боевых действий, это поддержка Украины с вооружением насколько это возможно и финансовая помощь", – выступил он с громким заявлением.

Польский лидер утверждает, что Россию можно остановить, несмотря на продвижение ВС РФ. Если западные страны не будут отправлять свою поддержку для Украины, то, по его словам, Москва захочет расширить границы своего "вторжения", и тогда цена за заключение мира будет очень высока.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что сделает все возможное, чтобы не допустить победы России в украинском конфликте. Он утверждает, что западные страны обсудили варианты отправки помощи Украине, но пока так и не достигли согласия по этому вопросу.

Анджей Дуда стал требовать помощи для Киева на фоне некоторых проблем в отношениях между странами, которые обострились в прошлом году.