Business Insider: новые российские бомбы стали кошмаром для ВСУ

Русское супероружие привело в истерику ВСУ: "Это ад"
Фото: www.unsplash.com
Украинские военные признаются, что новые снаряды подрывают боевой дух

Business Insider опубликовало статью, в которой обсуждает появление на полях боевых действий нового вида боеприпасов, используемых российской армией. Цитируя слова украинских военных, издание пишет, что не все они выдерживают происходящего и боевой дух вояк падает.

"ФАБ-1500 – это ад", – приводятся в тексте слова солдата ВСУ.

Портал пишет, что российские войска начали действовать активнее, что особенно заметно на фоне посыпавшихся на украинскую армию неудач. По словам издания, у ВСУ на исходе снаряды, а ждать помощи, похоже, неоткуда: Конгресс США никак не найдет решения по поводу очередного транша в пользу украинских войск, поскольку республиканцы по-прежнему блокируют проект помощи размером в 60 миллиардов долларов.

В то же время в статье говорится, что РФ наращивает производство "адских снарядов" в прежнем темпе, и некоторые специалисты считают, что запас таких бомб у России достаточно велик и истощится не скоро.

Напомним, российская авиация в зоне СВО работает с бомбами, на которых установлен модуль планирования и коррекции. Такой модуль позволяет самолетам бомбить укрепленные районы и при этом самим не подставляться под огонь вражеского ЗРК.

Ранее мы писали, что, по мнению США, Киев не сумеет восстановиться после после уничтожения ЗРК Patriot.

Источник: Business Insider ✓ Надежный источник
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