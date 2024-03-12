ВС РФ отразили массовое нападение ВСУ на Россию

Наибольшее число атак было зафиксировано в Белгородской области

Минувшей ночью ВСУ предприняли массовую попытку нанести удары по нескольким российским регионам. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.

Всего беспилотники были зафиксированы в семи областях – Московской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тульской, Орловской и Белгородской. Было перехвачено 25 БПЛА.

В Орловской области после атаки дрона начался пожар на нефтехранилище. Местные власти сообщили, что пострадавших из-за инцидента нет.

В Нижегороской области загорелась установка по переработке нефти, тушением пожара занимаются оперативные службы.

В Белгородской области беспилотник повредил линии передач, из-за чего в нескольких селах произошло отключение света. Также в 7:30 мск ВСУ предприняли попытку атаковать регион с помощью восьми реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одной ракеты ТРК "Точка-У". Все удалось сбить с помощью систем ПВО.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение беспилотника, который направлялся в сторону столицы.