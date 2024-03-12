ВС РФ отразили массовое нападение ВСУ на Россию

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Минувшей ночью ВСУ предприняли массовую попытку нанести удары по нескольким российским регионам. Информацию об этом подтвердили в Минобороны РФ.
Всего беспилотники были зафиксированы в семи областях – Московской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Тульской, Орловской и Белгородской. Было перехвачено 25 БПЛА.
В Орловской области после атаки дрона начался пожар на нефтехранилище. Местные власти сообщили, что пострадавших из-за инцидента нет.
В Нижегороской области загорелась установка по переработке нефти, тушением пожара занимаются оперативные службы.
В Белгородской области беспилотник повредил линии передач, из-за чего в нескольких селах произошло отключение света. Также в 7:30 мск ВСУ предприняли попытку атаковать регион с помощью восьми реактивных снарядов РСЗО "Вампир" и одной ракеты ТРК "Точка-У". Все удалось сбить с помощью систем ПВО.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил уничтожение беспилотника, который направлялся в сторону столицы.
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