ВС РФ продолжают громить позиции противника

Спецоперация на территории украинского государства продолжается уже два года. Многие советуют киевскому режиму сесть за стол переговоров, однако украинские верховоды продолжают упрямиться. Тем временем, российские военные успешно громят позиции врага. Журналисты авторитетного американского издания Military Watch обратили внимание на массовое уничтожение важной техники, которую ВСУ вряд ли смогут заменить.



Речь идет о превращенных в груду металла хваленых американских зенитно-ракетных комплексах Patriot. Как известно, российским бойцам удалось подбить много таких установок, работавших на киевский режим.



По мнению аналитиков из Соединенных Штатов Америки, это весьма серьезная утрата для армии Украины, так как обзавестись новыми установками уже не удастся. Заменить комплексы очень сложно из-за возникших проблем с поставками от стран Запада.



Недавний успешный удар российской армии по системе ПВО Patriot c ракетами MIM-104 очень опечалил американских экспертов. Они считают, что грозой этих установок стали русские "Кинжалы" и "Искандеры". Сегодня украинцам не приходится рассчитывать на новые серьезные поставки с Запада, так что потеря или частичное разрушение таких комплексов – серьезный удар по боеготовности ВСУ.



К слову, ранее стало известно об освобождении российскими бойцами Победы в Донецкой Народной Республике.

