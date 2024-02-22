Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

Сегодня, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества, отличные новости пришли из Донбасса. Стало известно об освобождении населенного пункта Победа.



Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В военном министерстве сообщили, что населенный пункт у противника отбили бойцы подразделения "Южной" группировки российских войск.



Освобождение Победы стало значимым событием в рамках выполнения задач спецоперации по демилитаризации киевского режима на Донецком направлении.



Также стало известно, что российским военным удалось улучшить положение войск и разгромить три бригады украинской армии. Противник был повержен рядом с Красногоровкой и Новомихайловкой в ДНР.



Сообщается, что на Донецком направлении противник потерял более четырех сотен вояк, один танк, три бронемашины, гаубицу и другую технику. Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.



К слову, ранее на Украине неожиданно вспомнили о дипломатии на фоне громкого отступления из Авдеевки.

