Армия России освободила населенный пункт Победа на Донецком направлении

Армия России отбила Победу в ДНР
Фото: www.unsplash.com
Отличились бойцы подразделения "Южной" группировки

Сегодня, 22 февраля, накануне Дня Защитника Отечества, отличные новости пришли из Донбасса. Стало известно об освобождении населенного пункта Победа.

Такой информацией поделились в главном оборонном ведомстве нашей страны. В военном министерстве сообщили, что населенный пункт у противника отбили бойцы подразделения "Южной" группировки российских войск.

Освобождение Победы стало значимым событием в рамках выполнения задач спецоперации по демилитаризации киевского режима на Донецком направлении.

Также стало известно, что российским военным удалось улучшить положение войск и разгромить три бригады украинской армии. Противник был повержен рядом с Красногоровкой и Новомихайловкой в ДНР.

Сообщается, что на Донецком направлении противник потерял более четырех сотен вояк, один танк, три бронемашины, гаубицу и другую технику. Российские военные продолжают успешно выполнять поставленные перед ними задачи.

К слову, ранее на Украине неожиданно вспомнили о дипломатии на фоне громкого отступления из Авдеевки.

Источник: Минобороны России ✓ Надежный источник

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