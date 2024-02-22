Профессор Миршаймер заявил, что Киев потеряет больше территорий без переговоров

В США описали будущий вид Украины: "Больше территорий"
Фото: www.unsplash.com
Киев продолжает упрямиться

Последние события на полях проведения спецоперации по демилитаризации киевского режима говорят о том, что Армия России уверенно справляется с противником. Освобождение Авдеевки стало очень важным событием на фронте. В США, как и прежде, очень внимательно следят за происходящим. Там уже описали, что ждет Киев в ближайшее время.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер подчеркнул, что украинским властям уже не на что рассчитывать. Очевидно, что Вооруженные силы Незалежной проигрывают. Опытный эксперт отметил, что украинским верховодам нужно как можно быстрее идти на мирные переговоры. В противном случае они потеряют еще больше территорий. Так что в будущем Украина на карте мира будет выглядеть значительно скромнее по размерам.

По мнению профессора, победа бойцов нашей армии в Авдеевке может стать началом стремительного продвижения российской армии по всей линии фронта. На этом фоне киевским властям пора перестать упрямиться. Необходимо садиться за стол переговоров, иначе будет хуже.

"Есть вероятность, что русские после успеха в Авдеевке продолжат наступать и освободят еще больше территорий", – подчеркнул Миршаймер.

Западный эксперт отдельно добавил, что даже поддержка со стороны Европы и США не сможет изменить текущее положение дел. Российская армия демонстрирует отличные результаты и уверенно идет вперед.

К слову, ранее стало известно об освобождении Победы в ДНР.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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