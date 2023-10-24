И отрезать регион от России

Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук озвучил новые угрозы, заявив, что Киев намерен уничтожить Крымский мост – хотя украинские власти будут руководствоваться конкретной ситуацией.

До тех пор, уточнил Плетенчук, ВМС не станут атаковать объект просто ради того, чтобы "поднять настроение". Однако в преддверии подготовки к операции по захвату Крыма объект необходимо уничтожить для того, чтобы обрезать полуостров от логистического снабжения со стороны России.

В ВМС Украины пожаловались на используемые противником меры безопасности по защите моста – охрана сооружения выстроена на высшем уровне. Спикер также уточнил, что Киев готов ударить по судостроительным заводам Крыма.

До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что удары по Крыму приведут к эскалации конфликта, а украинские власти ждет "неизбежное возмездие".

А ранее "Утро" рассказывало о попытке украинских сил устроить диверсию у российских газодобывающих установок в пределах Черного моря в 2023 году.

До этого в МИД России отреагировали на сообщение The Washington Post, где говорилось о подготовке СБУ к терактам на Крымском мосту и роли ЦРУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".