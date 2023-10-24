Украина угрожает уничтожить Крымский мост перед нападением на полуостров

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Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук озвучил новые угрозы, заявив, что Киев намерен уничтожить Крымский мост – хотя украинские власти будут руководствоваться конкретной ситуацией.
До тех пор, уточнил Плетенчук, ВМС не станут атаковать объект просто ради того, чтобы "поднять настроение". Однако в преддверии подготовки к операции по захвату Крыма объект необходимо уничтожить для того, чтобы обрезать полуостров от логистического снабжения со стороны России.
В ВМС Украины пожаловались на используемые противником меры безопасности по защите моста – охрана сооружения выстроена на высшем уровне. Спикер также уточнил, что Киев готов ударить по судостроительным заводам Крыма.До этого заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что удары по Крыму приведут к эскалации конфликта, а украинские власти ждет "неизбежное возмездие".
А ранее "Утро" рассказывало о попытке украинских сил устроить диверсию у российских газодобывающих установок в пределах Черного моря в 2023 году.
До этого в МИД России отреагировали на сообщение The Washington Post, где говорилось о подготовке СБУ к терактам на Крымском мосту и роли ЦРУ, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
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