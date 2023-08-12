Реакцию россиян на атаку Крымского моста засняли на видео

Реакцию россиян на атаку Крымского моста засняли на видео
Фото: соцсети
Большинство отреагировали на произошедшее спокойно

В субботу, 12 августа, примерно в 13:00 украинские военные попытались атаковать Крымский мост с помощью зенитных управляемых ракет С-200, переделанных в ударный вариант. Власти региона сообщили, что всего удалось засечь два боеприпаса, которые летели в сторону инфраструктурного объекта, и обезвредить их с помощью систем ПВО. Перед этим была включена дымовая ловушка, из-за которой весь мост был окутан белой и плотной пеленой.

Инцидент видели отдыхающие на пляже в Тамани. Они завороженно смотрели в сторону происшествия, при этом на курорте сохранялась спокойная обстановка. В соцсетях появились видео с реакцией россиян на атаку Крымского моста.

На кадрах видно, что люди спокойно смотрели за происходящим, сидя на лежаках или прогуливаясь по пляжу. Некоторые и вовсе решили не вылезать из воды.

Фото: соцсети

Очевидцам также удалось заснять момент, когда система ПВО уничтожила приближающуюся к Крымскому мосту ракету. Они отметили, что военные отлично среагировали.

Источник: Telegram
новости партнеров
По теме

Польша поплатилась миллиардами за попытку наказать Россию

Варшава уже желает повернуть время вспять

Вайкуле раскрыла правду о выступлении Пугачевой в Юрмале

Певица положила конец слухам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей