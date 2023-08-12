Реакцию россиян на атаку Крымского моста засняли на видео

Большинство отреагировали на произошедшее спокойно

В субботу, 12 августа, примерно в 13:00 украинские военные попытались атаковать Крымский мост с помощью зенитных управляемых ракет С-200, переделанных в ударный вариант. Власти региона сообщили, что всего удалось засечь два боеприпаса, которые летели в сторону инфраструктурного объекта, и обезвредить их с помощью систем ПВО. Перед этим была включена дымовая ловушка, из-за которой весь мост был окутан белой и плотной пеленой.

Инцидент видели отдыхающие на пляже в Тамани. Они завороженно смотрели в сторону происшествия, при этом на курорте сохранялась спокойная обстановка. В соцсетях появились видео с реакцией россиян на атаку Крымского моста.

На кадрах видно, что люди спокойно смотрели за происходящим, сидя на лежаках или прогуливаясь по пляжу. Некоторые и вовсе решили не вылезать из воды.

Очевидцам также удалось заснять момент, когда система ПВО уничтожила приближающуюся к Крымскому мосту ракету. Они отметили, что военные отлично среагировали.