Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП

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Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых предположительно запечатлен Крымский мост. На них видно, что объект окутан дымом.
После инцидента движение автотранспорта временно перекрыли. Некоторые сообщают, что до этого были слышны взрывы.
По словам очевидцев, сработала система ПВО. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили новую атаку.
"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал он.
Ранее "Утро.ру" сообщало об атаке на Крымский полуостров.
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