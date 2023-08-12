Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП

Все в дыму: на Крымском мосту произошло ЧП
Фото: соцсети
Движение для транспорта приостановлено

Очевидцы поделились в соцсетях кадрами, на которых предположительно запечатлен Крымский мост. На них видно, что объект окутан дымом. 

После инцидента движение автотранспорта временно перекрыли. Некоторые сообщают, что до этого были слышны взрывы.

По словам очевидцев, сработала система ПВО. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ВСУ совершили новую атаку.

"В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден", – написал он.

Ранее "Утро.ру" сообщало об атаке на Крымский полуостров.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Польша поплатилась миллиардами за попытку наказать Россию

Варшава уже желает повернуть время вспять

Центробанк заговорил о новых рисках для российской экономики

И рассказал, чем грозит самый худший

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей