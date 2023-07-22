Объявлена эвакуация: на Крым совершили новую атаку

ВСУ ударили по складу боеприпасов

В Красногвардейском районе Крыма произошло чрезвычайное происшествие. Украинский беспилотник атаковал склад боеприпасов, что привело к детонации снарядов. Как сообщил глава региона Сергей Аксенов, было принято решение об эвакуации населения в радиусе пяти км от места происшествия.

"Для минимизации рисков также решено приостановить движение на Крымской железной дороге. Рассчитываем, что последствия ЧП будут устранены в сжатые сроки", – указал он.

Источники также сообщали, что ВСУ пытались нанести удары и по нефтебазе в Красногвардейском районе.

Ранее временно было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту, но позже все восстановили.

Несколько дней назад очевидцы сообщали, что на Крым была совершена атака. Люди слышали громкие взрывы, подозревая что это являлось срабатыванием систем ПВО.