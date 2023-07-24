Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

Минувшей ночью Москва подверглась нападению беспилотников. Согласно официальной информации, были разрушены крыши двух зданий, пострадавших нет.

По данным "Радио 1", столичные жители проснулись примерно в 4 часа ночи от звуков взрывов. Источники сообщают, что осколки от БПЛА были найдены неподалеку от здания Минобороны на Комсомольском проспекте.

Информацию об атаке подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что пострадавших в результате инцидента нет, передает RT.

Российское Минобороны сообщило, что нападение беспилотников удалось отразить. Ведомство расценивает произошедшее как акт международного терроризма и обвиняет во всем украинскую сторону, указывает телеканал "360". В Киеве, в свою очередь, тоже отреагировали на атаку Москвы.

Глава Минцифры Украины Михаил Федор в своих соцсетях подтвердил, что на российскую столицу было совершено нападение украинцами. Он подчеркнул, что также атаке оказался подвержен Крым.

"Чтобы там не происходило, но этого будет больше", – пригрозил он.