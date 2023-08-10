Дошло до Путина: в Крыму произошел скандал из-за песни Сердючки

Аниматоры извинились и спели о президенте на камеру

На днях из-за видеоролика, снятого в Крыму, разгорелся крупный скандал. Кто-то запечатлел момент, как аниматоры аквапарка в Алуште весело проводят время под один из давних хитов Верки Сердючки. На первый взгляд времяпрепровождение кажется безобидным, но ровно до тех пор, пока дело не доходит до одной строчки песни.

Три девушки станцевали под композицию "Гуляночка", в куплете которой есть слова "Ще не вмерла Украина". Когда видео с участием аниматоров попало в Сеть, их буквально затравили. А вскоре они поплатились за свои действия, публично покаявшись перед камерой. Ролик с извинениями был опубликован в источнике спустя уже несколько часов.

На новом видео девушки извинились всем россиянам, назвав свой поступок необдуманным.

"Мы поддерживаем нашу родину Российскую Федерацию, нашего президента Владимира Владимировича, всех бойцов, которые сейчас находятся на СВО", – заявили оскандалившиеся аниматоры.

Через некоторое время в телеграм-канале был опубликован еще один ролик с участницами скандала. Вслед за публичными извинениями девушки исполнили патриотическую песню со словами "Владимир Путин – молодец".

Ранее украинский артист Андрей Данилко, больше известный как Верка Сердючка, решил привлечь внимание к себе и своему туру по Америке, оскорбляя российский народ. Как писало "Утро.ру", певец обматерил россиян и показал одно место.