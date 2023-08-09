Дерзкое фото Зеленского вызвало громкий скандал

Дерзкое фото Зеленского вызвало громкий скандал
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
Президент не перестает играть на публику

Жители западных стран продолжают с большим вниманием наблюдать за тем, что происходит на территории украинского государства. Недавняя выходка лидера Незалежной Владимира Зеленского вызвала волну негодования среди англоязычных интернет-пользователей.

Поводом для скандала послужила фотография нынешнего главы киевского режима на специальном полетном симуляторе, который предназначен для обучения украинских вояк управлять истребителями F-16. Данное оборудование украинской армии передали власти Чехии.

"Слава слабоумию!", "Вы – главный виновник войны, вы продались американцам", "История будет судить вас и Украину тоже", "Киев никогда не победит", – пишут раздраженные интернет-пользователи в социальных сетях.

Фото : Офис Президента Украины

Тем временем, украинские каратели продолжают терроризировать мирные города. Сегодня, 9 августа, снаряд Вооруженных сил Незалежной попал в здание школы в многострадальной Горловке. Такую тревожную информацию публикует интернет-издание URA.RU.

К слову, ранее в Соединенных Штатах Америки заявили, что Москва сумела поставить Киеву шах и мат. В текущих условиях Незалежной уже ничего не поможет.

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
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