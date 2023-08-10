Киев назвал условие встречи Путина и Зеленского

Киев назвал условие встречи Путина и Зеленского
Фото: unsplash.com
Украинцы допустили отказ от некоторых регионов

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией в теории возможны, но заявления о подготовке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского исключены. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

Киев вывели из себя заявления ОАЭ и Ватикана, которые ранее договорились организовать личную беседу российского и украинского президентов в Дубае в конце ноября.

"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии", – утверждает Кулеба.

При этом он допустил, что при мирном урегулировании украинские власти могут отказаться от некоторых земель. Но до своего отступления они хотят получить гарантии безопасности, чтобы Россия не вернулась и снова не атаковала другие регионы, сообщает Общественная служба новостей.

"Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – выпалил Кулеба.

Ранее российская сторона допустила возможность возобновления зерновой сделки. Однако для этого Москва выставила пять обязательных к выполнению условий.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", СНБ Турции накануне призвало немедленно прекратить конфликт на Украине и приступить к переговорному процессу.

Источник: Corriere della Sera ✓ Надежный источник
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