Киев назвал условие встречи Путина и Зеленского

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией в теории возможны, но заявления о подготовке встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского исключены. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.
Киев вывели из себя заявления ОАЭ и Ватикана, которые ранее договорились организовать личную беседу российского и украинского президентов в Дубае в конце ноября.
"Мы можем вести переговоры с Россией после вывода их войск с наших земель, но не с Путиным. Эта цель может быть достигнута с помощью смеси войны и дипломатии", – утверждает Кулеба.
При этом он допустил, что при мирном урегулировании украинские власти могут отказаться от некоторых земель. Но до своего отступления они хотят получить гарантии безопасности, чтобы Россия не вернулась и снова не атаковала другие регионы, сообщает Общественная служба новостей.
"Нам ясно, что мы никогда не сможем увидеть Путина и Зеленского за одним столом", – выпалил Кулеба.
Ранее российская сторона допустила возможность возобновления зерновой сделки. Однако для этого Москва выставила пять обязательных к выполнению условий.
Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", СНБ Турции накануне призвало немедленно прекратить конфликт на Украине и приступить к переговорному процессу.
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