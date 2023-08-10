Россия объявила пять условий для возобновления зерновой сделки

Москва может поменять свое решение

Российская сторона готова к возобновлению действия черноморской инициативы. Однако для этого сторонам соглашения необходимо выполнить пять условий, выставленных Москвой. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что одной из причин отказа России от зерновой сделки стало использование коридора для военных целей – сюда входят атаки на Севастополь, Крымский мост, а также диверсии против российских военных и гражданских судов, сообщает URA.RU. Но самый ключевой аспект – отказ от выполнения договоренностей по нормализации сельхохозяйственного экспорта из России.

Галузин отметил, что Вашингтон, Брюссель и Лондон не придпринимали никаких действий, вопреки своим обещаниям, передает телеканал "360". И теперь Москва не будет идти на уступки до тех пор, пока не будет выполнено пять ключевых условий для возобновления зерновой сделки с российской стороны. Это:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок запчастей, налаживание транспортной логистики, решение проблем со страхованием российских судов, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

"Лишь после этого (произойдет) рассмотрение возможности реанимирования черноморской инициативы и только, подчеркну, в соответствии с заявленными гуманитарными целями", – приводит слова Галузина Радио 1.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не разрешит проход кораблей для вывоза зерна, то Киев начнет уничтожать российские суда в Черном море.