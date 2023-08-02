Эрдоган решил задобрить Путина после провала в зерновой сделке

Эрдоган решил задобрить Путина после провала в зерновой сделке
Владимир Путин. Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Президент поет коллеге из России о новых рекордах и росте сотрудничества

Турция в 2023 году вполне может побить рекорд по численности россиян, прилетевших в республику. Такое заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного диалога со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

В разговоре с коллегой президент Турции поспешил выразить свое удовлетворение растущим спросом на курорты средиземного побережья страны, заявив, что с каждым годом становится все больше россиян. Поэтому, с уверенностью заявил Эрдоган, туризм в Турции будет только процветать – благодаря, в том числе, и усилиям российской стороны, из которой не прекращается поток желающих отдохнуть.

Как отмечает источник, только за прошлый год в Турции побывали более 44 миллионов туристов из самых разных стран. Среди них оказалось и более пяти миллионов граждан России. А последний рекорд был установлен пять лет назад: за 2018-й в Турции отдохнули практически 6 миллионов россиян.

За первые шесть месяцев 2023 года в солнечной Турции побывали свыше двух с половиной миллионов россиян.

Впрочем, цены же говорят об обратном – по информации АТОР, за текущее лето Турция перекочевала у российских операторов в топ-5 наиболее дорогостоящих стран для отдыха. Однако при этом страна сохраняет внушительные объемы по потоку туристов из России. Турпакет на двоих россиян в среднем обходится в 183 тысячи рублей.

Источник: Известия ✓ Надежный источник
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