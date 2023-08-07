Зеленский выставил России ультиматум

Зеленский выставил России ультиматум
Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/www.globallookpress.com
Лидер обещает новые ракетные удары

Президент Украины Владимир Зеленский дал новое интервью латиноамериканским СМИ, в котором высказался о доминировании российской стороны в Черном море. Он заявил, что продолжаться так дальше не может и выставил России новый ультиматум.

Лидер утверждает, что если продолжится блокировка зерновой инциативы и прохода кораблей с украинским зерном, то отвечать на это будут уже украинские военные.

"У нас не так много оружия. Но если они продолжат стрелять (из акватории Черного моря), то к концу войны они могут остаться без единого корабля", – заявил президент.

Отдельно Зеленский раскритиковал бразильского президента Лулу да Сильву, который ранее настаивал на гарантиях безопасности для России. По его словам, глава Бразилии потакает Владимиру Путину, выступая единственным лидером, который высказывает такую точку зрения.

Ранее западные блогеры обвинили Зеленского в торговле детьми.

Источник: Telegram
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