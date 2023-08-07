Концерт Лободы в Ницце обернулся скандалом

Знаменитости не особо рады за границей

Светлана Лобода устроила гастрольный тур в поддержку Украины по европейским странам. После Молдавии, где она выступить так и не смогла, знаменитость отправилась в Италию. Однако и этот концерт обернулся скандалом. Причина кроется в том, как знаменитость повела себя на сцене с украинским флагом.

В соцсетях появились видео с выступления Лободы, на котором она блачена в балахон, сделанный из национального символа страны. В какой-то момент она сменила наряд на более провокационный и стала размахивать флагом из стороны в стороны, в результате чего он периодически путался у нее между ног.

При этом выступала Светлана в большинстве своем на русском языке: она исполняла старые композиции, написанные для обеих стран, а также произнесла речь о победе "добра", говоря на языке, которые на Украине считается вражеским. Была лишь одна композиция, которую артистка исполнила на украинском – да и там оказалось, что она неграмотно написала слова.

За подобное поведение украинцы разнесли Светлану Лободу в соцсетях.

"Скоро без трусов выйдет, одним флагом обмотана", "Бред носить флаг вместо платья. Глумление над флагом", "Почему так смешно смотреть", – пишут недовольные.