Лободу погнали с выступления в Молдавии

Лободу погнали с выступления в Молдавии
Светлана Лобода. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певицу отменяют по всем странам

Недавно певица Светлана Лобода оказалась выброшена за борт светской тусовки. Из-за недовольства Андрея Данилко, выступающего под псевдонимом Верка Сердючка, артистку не позвали на фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Латвии.

На днях она пришлась не ко двору еще и в Молдавии. С чем связана такая массовая отмена, не известно. Но после начала СВО Лобода отреклась от России и покинула ее, уехав за границу. Певица вдруг вспомнила о своем украинском происхождении и стала гастролировать по Европе.

Лобода потеряла огромное количество денег и контрактов, выступив в поддержку Украины, ведь в России за годы карьеры она заработала целое состояние. Как выяснилось теперь, у Лободы накопилось много врагов не только в России, но и за рубежом. 

Андрей Данилко считает Светлану Лободу лживой. Оказывается, с ним солидарны и другие звезды. Ходят слухи, что против певицы выступает еще и Макс Барских. Именно он заявил, что не будет выступать с Лободой на одной сцене в Молдавии а фестивале Summer Fest.

Из-за скандала скандала организаторы мероприятия решили не пускать Лободу на большую сцену и пустят ее вне конкурса, дав выступить в маленьком местном ночном клубе.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Светлана Лобода лишилась работы из-за недовольных коллег.

Источник: Anton S Live • Требует проверки
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