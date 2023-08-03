Лободу погнали с фестиваля Вайкуле из-за недовольной Сердючки

В компании русофобов назрел скандал

Недавно в Юрмале прошел фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который уже прозвали русофобским из-за отсутствия на нем российских приглашенных звезд и сбора денег на цели ВСУ. Однако и там между "своими" не обошлось без скандала. Глотки друг другу грызли Верка Сердючка и Светлана Лобода.

Все дело в том, что Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, напрочь отказался выходить на одну сцену с назвавшей себя лучшей певицей России Лободой. Ситуация обернулась скандалом.

В итоге красотку Лободу не пригласили на фестиваль, а зрители довольствовались переодетым в женские тряпки скачущим по сцене мужиком, то есть Сердючкой.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Верка Сердючка спела на фестивале Лаймы Вайкуле русофобскую композицию "Раша Гудбай", под которую визжали и улюлюкали едва не хрюкав вся компания иноагентов и иже с ними. В целом фестиваль получился весьма однобоким, учитывая специфику. У поклонников сложилось впечатление, что от творчества там ничего не осталось, а все обиженные на Россию звезды сошлись и мусолили только одну идею – ненависть ко всему российскому.

После фестиваля актриса Яна Поплавская призвала запретить въезд в Россию всем участникам мероприятия как прямым спонсорам ВСУ.