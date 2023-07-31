Концерт оказался однобоким и неинтересным

В Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву", который может похвастаться весьма ограниченным составом артистов. Из-за политического скандала в шоу-бизнесе и вскрывшихся русофобских настроений некоторых звезд, праздник стал скорее сборищем обиженных и уехавших, чем фестивалем высокого творчества.



Украинский шоумен Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, давно славится своей ненавистью к России и любовью к переодеванию в женскую одежду. В интервью журналистам он признался, что многие артисты боялись приезжать на фестиваль Вайкуле, так как боялись осуждения и мести.

Тем не менее, самому Данилко ничто не помешало исполнить на концерте песню "Раша, гудбай", под которую визжала и улюлюкала вся "цивилизованная" толпа с европейскими ценностями. Впрочем, все это вызывало только жалость.

Кроме того, Сердючка призналась, что фестиваль Вайкуле пережил много трудностей в процессе создания. Он зародился еще в 2015 году, как раз в то время, когда в Европе начался всплеск русофобии. Лайма Вайкуле создала "Рандеву" как альтернативу "Новой волне" Игоря Крутого.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что фестиваль Лаймы Вайкуле назвали сборищем русофобов. По мнению представителя шоу-бизнеса, на мероприятии собрались люди с однобокими взглядами на мир.

