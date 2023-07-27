"Сборище русофобов": фестиваль Вайкуле отправили в отстойник

Певица не убедила поклонников

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Певица Лайма Вайкуле отвернулась от России, в которой всю жизнь зарабатывала, и сейчас поливает ее грязью из-за рубежа. Она пропагандирует русофобские мысли и всячески дискредитирует россиян. Призывает сносить памятники советским воинам, погибшим во время борьбы с фашизмом. Все это вызывает недоумение.

Из-за такого поведения от артистки отвернулись коллеги и поклонники, но похоже, ее это не остановило. Ведь с ней огромная команда – таких же русофобов.

Писатель Юрий Поляков считает, что Лайма Вайкуле буквально выросла на русофобской почве, поэтому другого пути у нее быть не могло. Писатель считает благотворительность Вайкуле в пользу Украины обычным методом, который может помочь вернуть внимание к ее персоне на Западе.

Что же касается фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву", то его Поляков назвал "сборищем русофобов", отправив таким образом в отстойник. Именно звезд с такими взглядами собирает вокруг себя данное мероприятие. Вайкуле заявила, что российских звезд на фестивале не будет.

Зато на фестивале выступят Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ), а также супруг Примадонны.

* – признан иноагентом по решению Минюста России