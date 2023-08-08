Президент не сумел сдержаться

Конфликт, развернувшийся на территории украинского государства, продолжает оставаться на первых строчках мировой повестки. В разрешение ситуации втянуто уже очень много государств. Недавний выпад разозлившегося украинского лидера Владимира Зеленского в адрес главы Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы раскрыл тайну, которую пытался сохранить киевский режим и его западные кураторы.



Таким мнением с общественностью поделился сенатор Алексей Пушков. Высокопоставленный эксперт уверен, что раздражение главы Украины и его критика бразильского лидера продемонстрировали, что Киев провалился на международной встрече, которая была организована на территории Саудовской Аравии – на мероприятии несколько десятков стран обсуждали пути выхода из конфликта.



Так, президент Незалежной был весьма недоволен предложением коллеги из Бразилии. Силва подчеркнул, что для урегулирования конфликтной ситуации также необходимо предоставить гарантии безопасности для России. Зеленский же по-хамски заявил, что если его коллега из Бразилии хочет что-то сказать ему, то "пусть сядет и скажет".



"Раздражение Зеленского позицией Бразилии – еще одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной", – обратил внимание Пушков.



Сенатор также отметил, что в западной прессе пытались создать видимость того, что якобы в Саудовской Аравии страны объединились вокруг позиции Киева. На самом же деле все совсем не так: видение России на ситуацию разделяют многие страны, передает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Тем временем, украинские вояки продолжают терроризировать мирные города. Только за ночь на 8 августа армия Украины ударила по Донецку 32 раза, передает телеканал "360".



К слову, ранее бывший сотрудник ЦРУ выдал план Белого дома по ликвидации Зеленского.

