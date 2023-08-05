"Дни сочтены": экс-агент ЦРУ раскрыл план Белого дома по ликвидации Зеленского

"Дни сочтены": экс-агент ЦРУ раскрыл план Белого дома по ликвидации Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон придумал коварных ход

Американские власти планируют физически устранить украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Ларри Джонсон.

Опытный американский эксперт уверен, что вашингтонская администрация вынашивает коварный план. Нынешнего руководителя Незалежной хотят сделать сакральной жертвой, а ответственность за его ликвидацию возложить на Российскую Федерацию.

Джонсон отметил, что западные страны хотят тем или иным образом избавиться от надоевшего им руководителя украинского государства. Разумеется, коллективный Запад не готов брать на себя ответственность за ликвидацию первого лица страны. Именно поэтому они пытаются обвинить в этом преступлении Москву.

При этом Джонсон добавил, что план по ликвидации президента должен быть приведен в исполнение в самое ближайшее время.

"Его дни сочтены", – подчеркнул американский аналитик.

Напомним, ранее депутат Верховной Рады Николай Княжицкий рассказал, кто будет преемником Зеленского в случае его гибели. Все нюансы определены в конституции страны.

Источник: Dialogue Works ✓ Надежный источник
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