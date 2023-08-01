Назван преемник Зеленского на случае его смерти

Назван преемник Зеленского на случае его смерти
Владимир Зеленский. Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/www.globallookpress.com
В Киеве готовы к такому развитию событий

Конфликт на территории украинского государства остается в горячей фазе. На этом фоне многие начинают задумываться о том, как будут развиваться события в случае гибели нынешнего предводителя украинцев Владимира Зеленского. Планы Киева на этот счет раскрыл депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.

Высокопоставленный украинец подчеркнул, что линия преемственности власти четко прописана в конституции Незалежной. Если с текущим главой страны что-нибудь случится, его преемником станет парламент. Вся полнота власти перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Об этом сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей".

Княжицкий подчеркнул, что такие заранее продуманные действия помогут избежать вакуума власти и сохранить стабильность в стране, сообщает интернет-издание URA.RU.

Впрочем, отмечается, что Стефанчук не очень популярен среди других государственных деятелей и украинского народа. По данным соцопросов, его рейтинг доверия всего 40% – это еще меньше, чем у нынешнего президента Украины, передает телеканал "360".

Киевский режим продолжает атаковать мирные города. Сегодня, 1 августа, стало известно о повреждении фасадов в одной из башен "Москва-Сити".

Источник: Politico ✓ Надежный источник
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