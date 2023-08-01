В Киеве готовы к такому развитию событий

Конфликт на территории украинского государства остается в горячей фазе. На этом фоне многие начинают задумываться о том, как будут развиваться события в случае гибели нынешнего предводителя украинцев Владимира Зеленского. Планы Киева на этот счет раскрыл депутат Верховной Рады Николай Княжицкий.



Высокопоставленный украинец подчеркнул, что линия преемственности власти четко прописана в конституции Незалежной. Если с текущим главой страны что-нибудь случится, его преемником станет парламент. Вся полнота власти перейдет к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку. Об этом сообщает информационный ресурс "Общественная служба новостей".



Княжицкий подчеркнул, что такие заранее продуманные действия помогут избежать вакуума власти и сохранить стабильность в стране, сообщает интернет-издание URA.RU.



Впрочем, отмечается, что Стефанчук не очень популярен среди других государственных деятелей и украинского народа. По данным соцопросов, его рейтинг доверия всего 40% – это еще меньше, чем у нынешнего президента Украины, передает телеканал "360".



Киевский режим продолжает атаковать мирные города. Сегодня, 1 августа, стало известно о повреждении фасадов в одной из башен "Москва-Сити".

